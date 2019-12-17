Погода в Крыму 17 декабря: Без дождей и тепло

СЕГОДНЯ 08:36 2019-12-17T09:14:56+03:00

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Декабрь в Крыму по-прежнему теплый. Во вторник, 17 декабря, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, а температура поднимется хорошо выше нуля.

- В северных и восточных районах ночью и утром ожидаются туманы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +12…+17, в горах +5…+10, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

Эксперты отмечают, что такая погода характерна для антициклона и сохранится до конца рабочей недели.

По всему полуострову - переменная облачность. Температура морской воды в Черном море от 9 до 12 градусов. Холоднее всего водичка в Евпатории и Феодосии, а теплее всего - в Алуште и Ялте.

Азовское море уже остыло до 6 градусов тепла, в Керченском проливе вода +7.

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ИСТОЧНИК KP.RU