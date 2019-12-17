Стало известно, кто выступит на новый год 2020 в Симферополе
Власти Симферополя объявили, кто будет выступать на главной сцене города в новогоднюю ночь.
Новый год 2020 симферопольцы и гости города будут встречать с вокалистами крымской группы "Dunaev Family".
Концерт начнется на площади Ленина в Симферополе 31 декабря с 22.00. На большом экране в крымской столицы будут транслировать поздравления от городских и республиканских властей, а также новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
Dunaev Family.Видео: официальный паблик артистов ВКонтакте
Чиновники пообещали на площади интерактивную шоу-программу, а также зажигательную дискотеку и праздничный фейерверк.
Полную программу новогодних гуляний в Симферополе смотрите по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU