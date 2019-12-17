2019-12-17T08:54:02+03:00
Звезды

Стало известно, кто выступит на новый год 2020 в Симферополе

Концерт пройдет на площади Ленина [видео]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Группа "Dunaev Family". Фото: официальный паблик артистов ВКонтактеГруппа "Dunaev Family". Фото: официальный паблик артистов ВКонтакте
Изменить размер текста:

Власти Симферополя объявили, кто будет выступать на главной сцене города в новогоднюю ночь.

Новый год 2020 симферопольцы и гости города будут встречать с вокалистами крымской группы "Dunaev Family".

Концерт начнется на площади Ленина в Симферополе 31 декабря с 22.00. На большом экране в крымской столицы будут транслировать поздравления от городских и республиканских властей, а также новогоднее обращение президента России Владимира Путина.

Dunaev Family.Видео: официальный паблик артистов ВКонтакте

Чиновники пообещали на площади интерактивную шоу-программу, а также зажигательную дискотеку и праздничный фейерверк.

Полную программу новогодних гуляний в Симферополе смотрите по ссылке.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе школьник сломал позвоночник на уроке физкультуры
Из-за неисправной кофеварки в Симферополе эвакуировали торговый центр
Суд решит, кто должен пересчитать все деревья в Севастополе
В одном из сел Крыма годовалый ребенок едва не сжег родительский дом
Подрядчик реконструкции набережной укладывает вдоль Салгира старую плитку
В санатории «Дюльбер» пройдет III Открытый турнир по боксу среди юниоров
В Симферополе бомж купил мобильник за сувенирные купюры
Девочки-подростки гостили у подруги, пока их искала вся полиция Симферополя
Эвелина Бледанс потребовала от чиновников одуматься и не закрывать "Тайган"
Стало известно, кто выступит на новый год 2020 в Симферополе
Погода в Крыму 17 декабря: Без дождей и тепло
В Симферополе и Севастополе 17 декабря частично отключат электричество
МВД Крыма начало проверку по факту получения своей сотрудницей взятки
В Севастополе автоледи устроили массовую драку из-за парковки
Жителя Евпатории обвиняют в убийстве начальника отделения МЧС в Саках
Больницы Крыма и Севастополя еще год будут работать без лицензии
Что кормит Крым: Названы самые прибыльные отрасли экономики республики
В следующем году: Аксенов пообещал симферопольцам ремонт двух сотен улиц
«Едем в туман, а водитель смотрит Instagram»: Пассажиры автобуса Керчь-Джанкой сняли на видео ловкого шофера
Трамвай с Урала успешно прошел все испытания в Евпатории
Сотрудница МВД Крыма взяла взятку ремонтом в своей квартире
Затопление плавдока не навредит экологии Севастополя, - власти
"Фейковый" маньяк переехал из Севастополя в Симферополь
Содержание железной дороги на Крымском мосту будет стоить 290 миллионов
Утилизация стоила больше ста миллионов: Озвучены причины затопления плавдока в Севастополе
Житель Крыма сядет на 17 лет за то, что заказал убийство своего партнера по бизнесу
Волна смыла в море мужчину на набережной Ялты
В Крымском федеральном университете стартовал финал ВИК-2019