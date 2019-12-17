В Симферополе бомж купил мобильник за сувенирные купюры

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-17T10:59:32+03:00

Тюремный срок за мошенничество может быть настоящим

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Полицейские задержали в Симферополе мужчину, который купил мобильный телефон за сувенирные деньги.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, продавцы магазина не сразу распознали купюру из «Банка приколов», поэтому с заявлением о случившемся пришлось обращаться директору магазина бытовой техники.

Полицейские задержали 39-летнего мужчину без определенного места жительства, который признался в мошенничестве.

Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU