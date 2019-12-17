В Симферополе бомж купил мобильник за сувенирные купюры
Полицейские задержали в Симферополе мужчину, который купил мобильный телефон за сувенирные деньги.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, продавцы магазина не сразу распознали купюру из «Банка приколов», поэтому с заявлением о случившемся пришлось обращаться директору магазина бытовой техники.
Полицейские задержали 39-летнего мужчину без определенного места жительства, который признался в мошенничестве.
Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU