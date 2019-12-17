В санатории «Дюльбер» пройдет III Открытый турнир по боксу среди юниоров

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-17T11:33:06+03:00

За Кубок «Дюльбер-2019» поборются 150 спортсменов от 10 до 17 лет

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С 20 по 22 декабря в санатории «Дюльбер» на Южном берегу Крыма пройдет III Турнир по боксу на Кубок «Дюльбер -2019» среди юниоров.

В соревнованиях примут участие юные спортсмены из Республики Крым и материковой части России в возрасте от 10 до 17 лет. Турнир уже стал традиционным, ежегодно в нем принимают участие более 150 спортсменов.

Судейскую коллегию возглавляет судья международной категории АIBA, мастер спорта Денис Тюрин. Также судить соревнования будут специалисты из Керчи, Симферополя, Севастополя и Ялты.

Организаторами турнира выступают Федерация бокса города Ялта, ГБУ РК «Спортивная школа № 6» и сеть санаториев «Курорты Крыма».

Торжественное открытие Кубка состоится 20 декабря в 12:00 по адресу: г. Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе 1, санаторий «Дюльбер» корпус 3.

Вход на соревнование свободный.

Организаторами турнира выступают Федерация бокса города Ялта, ГБУ РК «Спортивная школа № 6» и сеть санаториев «Курорты Крыма».

ИСТОЧНИК KP.RU