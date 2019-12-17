В санатории «Дюльбер» пройдет III Открытый турнир по боксу среди юниоров
С 20 по 22 декабря в санатории «Дюльбер» на Южном берегу Крыма пройдет III Турнир по боксу на Кубок «Дюльбер -2019» среди юниоров.
В соревнованиях примут участие юные спортсмены из Республики Крым и материковой части России в возрасте от 10 до 17 лет. Турнир уже стал традиционным, ежегодно в нем принимают участие более 150 спортсменов.
Судейскую коллегию возглавляет судья международной категории АIBA, мастер спорта Денис Тюрин. Также судить соревнования будут специалисты из Керчи, Симферополя, Севастополя и Ялты.
Организаторами турнира выступают Федерация бокса города Ялта, ГБУ РК «Спортивная школа № 6» и сеть санаториев «Курорты Крыма».
Торжественное открытие Кубка состоится 20 декабря в 12:00 по адресу: г. Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе 1, санаторий «Дюльбер» корпус 3.
Вход на соревнование свободный.
Организаторами турнира выступают Федерация бокса города Ялта, ГБУ РК «Спортивная школа № 6» и сеть санаториев «Курорты Крыма».
ИСТОЧНИК KP.RU