Подрядчик реконструкции набережной укладывает вдоль Салгира старую плитку

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-17T11:56:51+03:00

Люди жаловались, что им приходилось ходить по грязи [фото]

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В Симферополе на набережной реки Салгир в районе Центрального вокзала подрядчик за свой счет укладывает старую плитку, чтобы люди не ходили по грязи.

- По контракту подрядчик демонтировал плитку, но не предусмотрел, что люди там будут ходить по грязи осенью и зимой. К нам стали обращаться люди, чтобы навести на этом участке порядок, - рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации Симферополя.

Глава города Елена Проценко обратилась к подрядчику реконструкции, и тот за свой счет начал укладку старой плитки на набережной. После ее заменят на новую.

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ИСТОЧНИК KP.RU