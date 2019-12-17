Подрядчик реконструкции набережной укладывает вдоль Салгира старую плитку
В Симферополе на набережной реки Салгир в районе Центрального вокзала подрядчик за свой счет укладывает старую плитку, чтобы люди не ходили по грязи.
- По контракту подрядчик демонтировал плитку, но не предусмотрел, что люди там будут ходить по грязи осенью и зимой. К нам стали обращаться люди, чтобы навести на этом участке порядок, - рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации Симферополя.
Глава города Елена Проценко обратилась к подрядчику реконструкции, и тот за свой счет начал укладку старой плитки на набережной. После ее заменят на новую.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU