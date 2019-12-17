В Севастополе школьник сломал позвоночник на уроке физкультуры

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-17T12:49:40+03:00

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В севастопольской школе №43 на во время урока физкультуры произошел несчастный случай: 12-летний ученик пятого класса получил травму позвоночника.

Мальчика пришлось госпитализировать на карете «Скорой помощи» в городскую больницу №5, где врачи поставили ему диагноз - компрессионный перелом второго поясничного позвонка первой степени.

Как удалось выяснить КП-Крым, медикам 12-летний подросток рассказал, что в школе на уроке физкультуры его сильно ударил одноклассник.

Теперь по факту случившегося началось расследование. Выясняются все подробности инцидента.

Ранее КП-Крым сообщала, что в Феодосии ученик младших классов получил тяжелую травму в школе. Когда мальчик выходил из санузла, то кто-то из учеников резко распахнули дверь, оббитую железом, которая и проломила ему голову.

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ИСТОЧНИК KP.RU