В Севастополе школьник сломал позвоночник на уроке физкультуры
В севастопольской школе №43 на во время урока физкультуры произошел несчастный случай: 12-летний ученик пятого класса получил травму позвоночника.
Мальчика пришлось госпитализировать на карете «Скорой помощи» в городскую больницу №5, где врачи поставили ему диагноз - компрессионный перелом второго поясничного позвонка первой степени.
Как удалось выяснить КП-Крым, медикам 12-летний подросток рассказал, что в школе на уроке физкультуры его сильно ударил одноклассник.
Теперь по факту случившегося началось расследование. Выясняются все подробности инцидента.
Ранее КП-Крым сообщала, что в Феодосии ученик младших классов получил тяжелую травму в школе. Когда мальчик выходил из санузла, то кто-то из учеников резко распахнули дверь, оббитую железом, которая и проломила ему голову.
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ИСТОЧНИК KP.RU