Суд решит, кто должен пересчитать все деревья в Севастополе
Севастопольская природоохранная прокуратура через суд потребовала от департамента городского хозяйства пересчитать все деревья в городе.
Разбирательство назначили на 30 декабря, передает пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.
Сейчас в городе у моря более 4 миллионов квадратных метров заняты растениями. При озеленении используют множество редких видов деревьев и кустарников, в том числе те, что занесены в Красную книгу.
К ним прибавляются те растения, которые попали в городскую черту при расширении границ Севастополя.
Департамент городского хозяйства обязан вести учет всех деревьев в городе, но ведомство инвентаризацию не проводит, из-за чего могут вырубить и уничтожить растения в парках, скверах и садах.
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ИСТОЧНИК KP.RU