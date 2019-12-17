Суд решит, кто должен пересчитать все деревья в Севастополе

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-17T12:29:09+03:00

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Севастопольская природоохранная прокуратура через суд потребовала от департамента городского хозяйства пересчитать все деревья в городе.

Разбирательство назначили на 30 декабря, передает пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

Сейчас в городе у моря более 4 миллионов квадратных метров заняты растениями. При озеленении используют множество редких видов деревьев и кустарников, в том числе те, что занесены в Красную книгу.

К ним прибавляются те растения, которые попали в городскую черту при расширении границ Севастополя.

Департамент городского хозяйства обязан вести учет всех деревьев в городе, но ведомство инвентаризацию не проводит, из-за чего могут вырубить и уничтожить растения в парках, скверах и садах.

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ИСТОЧНИК KP.RU