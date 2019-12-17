Из-за неисправной кофеварки в Симферополе эвакуировали торговый центр
Все последствия ЧП ликвидировали до приезда пожарных [фото]
Фото: "Черный список Симферополь" / "Вконтакте"
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Сегодня утром в Симферополе эвакуировали торговый центр «Южная галерея» из-за задымления в кафе.
- Было короткое замыкание кофемашины в одном из заведений торгового центра. До приезда наших служб все последствия ликвидировали и эвакуировали людей, около 300 человек, - рассказали КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
По информации пресс-службы чрезвычайного ведомства, никаких эксцессов не произошло. Все службы города и администрация торгового центра сработали на отлично.
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ИСТОЧНИК KP.RU