Елочные базары в Керчи: Сколько стоит и где купить

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-17T16:05:17+03:00

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На выходных в Керчи начали работу елочные базары. Главный символ Нового года можно купить в районе улиц Кирова (у супермаркета «Сильпо»), Войкова, Борзенко и Пролетарская (возле центрального рынка), а также Орджоникидзе (на площади перед ДК «Корабел»).

В основном жителям Керчи предлагают на выбор два самых популярных вида деревьев: ель и сосну. Средняя цена по городу за метр лесной красавицы - 500 рублей.

Однако на елочном базаре в районе ДОСААФа предлагают купить дерево всего за 450 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU