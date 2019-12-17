За месяц безработица в Крыму выросла на 15%

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-17T17:40:11+03:00

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В ноябре на 15,5% вырос уровень безработицы по Крыму. Это в сравнении с предыдущем месяцем.

По информации пресс-службы Крымстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по республике в ноябре по сравнению с октябрем увеличился и составил 0,6% от численности рабочей силы.

Сегодня уровень зарегистрированной безработицы в Крыму составил 0,6%.

По данным Крымстата, потребность работодателей в сотрудниках за ноябрь снизилась почти на 9% по сравнению с октябрем и составила 14 тысяч 32 человека, из них по рабочим профессиям - 7 тысяч 453 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU