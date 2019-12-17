2019-12-17T17:58:22+03:00
Общество

В небе над Ялтой заметили розового дельфина и серого крокодила

Удивительные фотографии привлекли внимание крымчан [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: Валентин Бурлаков/VKФото: Валентин Бурлаков/VK
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Житель Ялты сделал очень необычный кадр, который разместил в одном из пабликов: в небе величаво плывет нежно-розовый дельфин. Такое вот симпатичное облачко появилось утром над городом-курортом.

Облако похоже на симпатягу-дельфина. Фото: Валентин Бурлаков/VK

Облако похоже на симпатягу-дельфина. Фото: Валентин Бурлаков/VK

- Дельфин сегодня в небе над Ялтой! - подписал автор свой снимок.

Водятся на ЮБК и крокодилы. Фото: Валентин Бурлаков/VK

Водятся на ЮБК и крокодилы. Фото: Валентин Бурлаков/VK

Чуть позже выяснилось, что в крымском небе водятся не только млекопитающие, но и угрюмые земноводные: - Крокодилы тоже порхают над Ялтой...

Пользователи соцсетей дружно начали делиться мнениями в комментариях: «И морской конек на кипарисе»; «Четко!»; «Зачетная тучка!»; «Браво фотографу!»; «А мне кажется, что больше на касатку похоже…»

Но нашлись и пессимисты, заявившие: - С такой экологией как у нас, скоро только такие «воздушные» дельфины и останутся в Черном море.

Ранее КП-Крым рассказывала о том, какие удивительные встречаются у берегов полуострова млекопитающие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В небе над Ялтой заметили розового дельфина и серого крокодила
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