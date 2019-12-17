В Симферополе и Севастополе 18 декабря частично отключат свет
18 декабря, в среду в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно пропадет свет, потому что энергетики приводят в порядок оборудование.
Где не будет света
Симферополь
С 8.00 до 17.00
ул. Оленчука, 2-40 (чет), 25-59 (нечет);
ул. Алексеева, 24-34(чет), 7-35 (нечет);
пер. Дальний, 22-10 (чет), 16а, 5-9/18 (нечет);
ул. Центральная, 2-16а (чет),1-15 (нечет);
пер. Малосадовый, 16;
проезд Ближний, 1, 2-8(чет), 5-9 (нечет);
ул. Клубная, 1-9;
ул. Осипенко, 38/1 (чет), 33/26, 49-65(нечет)
Севастополь
с 8.00 до 17.00
ул. Адмирала Октябрьского,2-4; ул. Большая Морская,25-35,39,38-40,44-46; ул. Суворова,35,39; ул. Алексакиса,9
ул. Адмирала Октябрьского 2-4;
ул. Алексакиса 9;
ул. Суворова 35, 39;
ул. Большая Морская 38-40, 44-46; 25-35, 39;
с 9.00 до 12.00
ул. Колобова, 18/7
с 9.00 до 15.00
Орловка: ул. Дорожная,2-16,26,1-25; ул. Приморская,17-А,1-9,11-17,21-45,72/1,20/1,20-а,2-46, 50-82, 47-55; ул. Клубная,2,10,1-27; ул.Пионерская,2/1,2-4,8-10,2-28,36,1-37; ул. Школьная, 2-4, 1-7; пер. Школьный, 2-10,1-9; пер. Дорожный,3-а,3,7
пр-т Античный, 26
с 9.00 до 17. 00
ул. Киевская,6-14,21-25,31-35;
ул. Льва Толстого,24-28;
ул. Адмирала Азарова, 9-13,17-25;
ул. Сафронова, 5-А
пл. Захарова,3;
спуск Водопьянова,2-А,2-4,1-5;
ул. Герцена,2,10-12,3-13;
ул. Достоевского,1,5;
ул. Менделеева,2-12,5;
ул. Халтурина,2-6,1-7;
ул. Челюскинцев,4-А,2-18,18,1-17;
Проспект Октябрьской Революции,56-А.
ИСТОЧНИК KP.RU