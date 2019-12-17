В Симферополе и Севастополе 18 декабря частично отключат свет

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-17T18:47:25+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

18 декабря, в среду в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно пропадет свет, потому что энергетики приводят в порядок оборудование.

Где не будет света

Симферополь

С 8.00 до 17.00

ул. Оленчука, 2-40 (чет), 25-59 (нечет);

ул. Алексеева, 24-34(чет), 7-35 (нечет);

пер. Дальний, 22-10 (чет), 16а, 5-9/18 (нечет);

ул. Центральная, 2-16а (чет),1-15 (нечет);

пер. Малосадовый, 16;

проезд Ближний, 1, 2-8(чет), 5-9 (нечет);

ул. Клубная, 1-9;

ул. Осипенко, 38/1 (чет), 33/26, 49-65(нечет)

Севастополь

с 8.00 до 17.00

ул. Адмирала Октябрьского,2-4; ул. Большая Морская,25-35,39,38-40,44-46; ул. Суворова,35,39; ул. Алексакиса,9

ул. Адмирала Октябрьского 2-4;

ул. Алексакиса 9;

ул. Суворова 35, 39;

ул. Большая Морская 38-40, 44-46; 25-35, 39;

с 9.00 до 12.00

ул. Колобова, 18/7

с 9.00 до 15.00

Орловка: ул. Дорожная,2-16,26,1-25; ул. Приморская,17-А,1-9,11-17,21-45,72/1,20/1,20-а,2-46, 50-82, 47-55; ул. Клубная,2,10,1-27; ул.Пионерская,2/1,2-4,8-10,2-28,36,1-37; ул. Школьная, 2-4, 1-7; пер. Школьный, 2-10,1-9; пер. Дорожный,3-а,3,7

пр-т Античный, 26

с 9.00 до 17. 00

ул. Киевская,6-14,21-25,31-35;

ул. Льва Толстого,24-28;

ул. Адмирала Азарова, 9-13,17-25;

ул. Сафронова, 5-А

пл. Захарова,3;

спуск Водопьянова,2-А,2-4,1-5;

ул. Герцена,2,10-12,3-13;

ул. Достоевского,1,5;

ул. Менделеева,2-12,5;

ул. Халтурина,2-6,1-7;

ул. Челюскинцев,4-А,2-18,18,1-17;

Проспект Октябрьской Революции,56-А.

ИСТОЧНИК KP.RU