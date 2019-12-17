В Симферополе ежедневно эвакуируют полсотни машин

СЕГОДНЯ 18:57 2019-12-17T18:57:37+03:00

В Алуште за месяц - всего 240

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В Симферополе ежедневно на штрафстоянки забирают 40-50 автомобилей. Об этом сообщили в Региональном информационно-диспетчерском центре службы эвакуации.

Всего за ноябрь этого года в крымской столице эвакуировали 1508 машин, 129 из них попали на штрафстоянки за то, что владельцы находились за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пишет Крымская газета.

Будучи самым крупным среди крымских городов, Симферополь - лидер по количеству эвакуируемого автотранспорта. Для сравнения, за ноябрь в Алуште эвакуировали всего 240 автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU