В Севастополе на два дня перекроют одну из центральных улиц

СЕГОДНЯ 19:18 2019-12-17T19:18:50+03:00

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Одну из центральных улиц Севастополя - Большую Морскую - перекроют на двое суток из-за реконструкции инженерных сетей.

Проезд запретят с 7 утра 21 декабря до часа ночи 23 декабря. Транспорт пустят в объезд, пишет ForPost.

Например, если вы спускаетесь с Центральной горки к площади Лазарева, то сможете уехать только через улицу Воронина. А если едете со стороны проспекта Нахимова - только в сторону Айвазовского, Маяковского и Генерала Петрова.

С Одесской улицы проезд будет открыт только к улице Генерала Петрова. Выезд в сторону площади Лазарева - перекрыт, можно будет повернуть к Центральному рынку.

Закрыты будут выезды на Большую Морскую с улиц Патриса Лумумбы и Сергеева-Ценского, а также выезды с придомовых территорий.

По улице Генерала Петрова от Очаковцев можно будет уехать только налево к Центральному рынку. По улице Шмидта разрешат одностороннее движение в сторону площади Ушакова, проехать от Ушакова в обратную сторону будет нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU