Погода в Крыму на 18 декабря: тепло, туман и без осадков

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-18T08:19:59+03:00

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В среду, 18 декабря, по прогнозам синоптиков, осадков в Крыму не ожидается, а температура поднимется сильно выше нуля.

В Симферополе ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +5…+7, днем воздух прогреется до +14…+16.

- В северных и восточных районах ночью и утром ожидаются туманы. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +10…+12, в горах +5…+10, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

Такая погода характерна для антициклона и сохранится до конца рабочей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU