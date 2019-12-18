2019-12-18T09:12:18+03:00
Общество

Стало известно, кто возглавит новый комитет молодежной политики Крыма

Главой станет куратор культуры и творчества в Молодежном активе Республики Сергей Селимов
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Госсовета РКФото: Пресс-служба Госсовета РК
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Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность главы комитета молодежной политики Сергея Селимова, который в Молодежном активе РК курировал направление культуры и творчества.

- Принять Селимова Сергея Серверовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, - говорится в тексте документа.

По информации портала Молодежного актива Крыма, Сергей Селимов 9 лет занимается бизнесом. Женат, есть двое детей. У него два высших образования: магистр исторических наук и менеджер организаций.

Появление нового комитета по делам молодежи Сергей Аксенов анонсировал ранее. Комитет начнет свою работу с 1 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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