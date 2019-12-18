Стало известно, кто возглавит новый комитет молодежной политики Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность главы комитета молодежной политики Сергея Селимова, который в Молодежном активе РК курировал направление культуры и творчества.
- Принять Селимова Сергея Серверовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, - говорится в тексте документа.
По информации портала Молодежного актива Крыма, Сергей Селимов 9 лет занимается бизнесом. Женат, есть двое детей. У него два высших образования: магистр исторических наук и менеджер организаций.
Появление нового комитета по делам молодежи Сергей Аксенов анонсировал ранее. Комитет начнет свою работу с 1 января 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU