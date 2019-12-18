«Сидит, как курица в сарае!»: Крымчан возмутило поведение девушки с сигаретой

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-18T11:11:52+03:00

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Молодая женщина залезла ногами на лавочку - такой снимок появился в одном из крымских пабликов.

- Не приятно смотреть на эту дамочку, - гласит пост, сопровождающий фотографию. - Откуда в городе будет порядок? Чисто не там, где убирают, а там, где не «свинячат». Скорее бы эти неряхи перевоспитались: на лавочке сидят, а не залезают с ногами!

Поведение девушки пользователи соцсети оценили по разному. Фото: Черный список Крым | Симферополь | Севастополь/VK

Будничная ситуация задела за живое пользователей. Крымчане живо делятся своими мнениями в комментариях. Одни не видят ничего криминального в поступке девушки: «Она не голая сидит на пыльной скамейке, которая не красилась уже лет 200. На ней же белые штаны, поэтому и вынуждена так поступать»; «Голая баба ходила по Киевской, а вы тут к одетой пристали!».

Другие же буквально кипят возмущением: «Нет в голове понимания, что есть нормы приличия и поведения в общественных местах. За такое можно и штраф схлопотать»;

«Воспитанные люди просто берут пакет, застилают лавку и садятся»; «Нужно не фотографировать, а делать замечания!»; «Позорище! меня в селе так куры сидят в сарае на насесте!».

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ИСТОЧНИК KP.RU