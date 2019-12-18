В следующем году в Крыму изменятся цена на газ

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-18T12:25:35+03:00

К 1 июля 2021 года они догонят тарифы Северо-Кавказского федерального округа

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Госдума во втором чтении приняла закон, который продлит особый порядок регулирования цен на газ для Крыма и Севастополя.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, антимонопольная служба России в 2017 году в рамках полномочий по тарифному регулированию на период действия особенностей применения законодательства разработала план изменения оптовых и розничных цен на газ для жителей Республики Крым и Севастополя. Он предусматривает их поэтапное доведение к 1 июля 2021 года до уровня цен Северо-Кавказского федерального округа.

Реализация плана позволит сократить перекрестное субсидирование между разными группами потребителей в Крыму и Севастополе.

Цель законопроекта - продлить сроки особенностей регулирования тарифов на газ в Крыму и Севастополе.

Цены на газ на полуострове проиндексируют 1 января 2020 года.

Отметим, что сегодня средняя стоимость кубометра газа в Северо-Кавказском федеральном округе составляет 5,68 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU