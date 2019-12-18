В центре Симферополя дорожники установили знак вверх ногами
Рабочим явно стоит перечитать ПДД, чтобы не путать водителей [фото]
Фото: Леонид Карпов / Facebook
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На улице Александра Невского в Симферополе рабочие поставили знак «Уступи дорогу» вверх ногами.
Соответствующие фото в своем Facebook опубликовал местный общественник Леонид Карпов. В комментариях к его посту горожане гадают: дорожники потеряли рисунок из центра знака или он указывает на проход к египетским пирамидам.
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ИСТОЧНИК KP.RU