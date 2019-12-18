2019-12-18T12:56:49+03:00
Общество

В центре Симферополя дорожники установили знак вверх ногами

Рабочим явно стоит перечитать ПДД, чтобы не путать водителей [фото]
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Леонид Карпов / FacebookФото: Леонид Карпов / Facebook
Изменить размер текста:

На улице Александра Невского в Симферополе рабочие поставили знак «Уступи дорогу» вверх ногами.

Соответствующие фото в своем Facebook опубликовал местный общественник Леонид Карпов. В комментариях к его посту горожане гадают: дорожники потеряли рисунок из центра знака или он указывает на проход к египетским пирамидам.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рестораны Крыма на новогодние корпоративы нагрянет налоговая
Елочные базары в Судаке: Места продаж стандартные, деревья привозные
Убийца феодосийской семьи хотел, чтобы его пожалел Верховный суд РФ
Разметку на улице Невского в Симферополе подрядчик исправит за свой счет
Москвичи купили феодосийскую нефтебазу за 651 миллион рублей
Троллейбусы поедут по улице Невского в Симферополе на новогодние каникулы
Нараев и Волченко остались на своих постах
Спецназ ФСБ задержал в Керчи троих приставов-взяточников
Проезд в междугородних автобусах Крыма подорожает со следующего года
Могли поджечь: В Ялте ночью сгорел автомобиль
Налоговики Крыма взыскали 40 миллионов рублей с украинских собственников недвижимости
Охотился на зайца, а застрелил друга: Поход за дичью закончился для крымчан в больнице
В центре Симферополя дорожники установили знак вверх ногами
В следующем году в Крыму изменятся цена на газ
Налоговики не будут публиковать данные о долгах чиновников
В бывшей военной части на востоке Крыма нашли две осколочные бомбы
«Сидит, как курица в сарае!»: Крымчан возмутило поведение девушки с сигаретой
Стало известно, кто возглавит новый комитет молодежной политики Крыма