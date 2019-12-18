2019-12-18T13:52:27+03:00
Происшествия

Спецназ ФСБ задержал в Керчи троих приставов-взяточников

Они "списали" предприятию миллионный штраф [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: скриншот оперативного видео ФСБФото: скриншот оперативного видео ФСБ
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В Керчи трое судебных приставов пойдут под суд за взятку. Нечистыми на руку оказались начальник отдела по городу Керчи, его заместитель и судебный пристав-исполнитель.

В отделе находились исполнительные производства в отношении местного предприятия, задолжавшего штрафов на 1,1 млн рублей. Начальник отдела и его заместитель дали указание приставу-исполнителю закрыть эти дела, что и было сделано.

- А 12 декабря текущего года замначальника отдела близ автозаправочной станции лично получил от посредника 100 тысяч рублей, распределив их впоследствии между коллегами, - сообщили в пресс-службе СКР.

Взяточники недолго находились на свободе: за ними уже наблюдали сотрудники ФСБ. Купюры оказались мечеными, и сотрудники спецподразделения ФСБ задержали всех троих сразу после получения денег.

Спецназ ФСБ задержал троих керченских приставов по подозрению в получении взятки.Оперативное видео УФСБ по РК и Севастополю

Суда начальник отдела и его заместитель ожидают под домашним арестом, а пристав-исполнитель, выполнившая их указание, - под подпиской о невыезде.

- В рамках уголовного дела изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия, назначен ряд экспертиз, проводятся допросы и осмотры вещественных доказательств, - отметили в Следкоме.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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