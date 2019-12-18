Спецназ ФСБ задержал в Керчи троих приставов-взяточников
В Керчи трое судебных приставов пойдут под суд за взятку. Нечистыми на руку оказались начальник отдела по городу Керчи, его заместитель и судебный пристав-исполнитель.
В отделе находились исполнительные производства в отношении местного предприятия, задолжавшего штрафов на 1,1 млн рублей. Начальник отдела и его заместитель дали указание приставу-исполнителю закрыть эти дела, что и было сделано.
- А 12 декабря текущего года замначальника отдела близ автозаправочной станции лично получил от посредника 100 тысяч рублей, распределив их впоследствии между коллегами, - сообщили в пресс-службе СКР.
Взяточники недолго находились на свободе: за ними уже наблюдали сотрудники ФСБ. Купюры оказались мечеными, и сотрудники спецподразделения ФСБ задержали всех троих сразу после получения денег.
Спецназ ФСБ задержал троих керченских приставов по подозрению в получении взятки.Оперативное видео УФСБ по РК и Севастополю
Суда начальник отдела и его заместитель ожидают под домашним арестом, а пристав-исполнитель, выполнившая их указание, - под подпиской о невыезде.
- В рамках уголовного дела изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия, назначен ряд экспертиз, проводятся допросы и осмотры вещественных доказательств, - отметили в Следкоме.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU