2019-12-18T16:18:25+03:00
Общество

Разметку на улице Невского в Симферополе подрядчик исправит за свой счет

Работы на центральной улице города комиссия еще не приняла
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Разметку на улице Александра Невского в Симферополе подрядчик исправит за свой счет, рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации столицы.

- Подрядчик неправильно нанес разметку на улице Невского, сейчас со всей этой ситуацией разбираются. Эти работы никто не принял, и он будет устранять все свои ошибки в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее КП-Крым писала, что троллейбусы по улице Невского запустят не раньше, чем через две недели, когда подрядчик завершит все работы по установки контактной сети для транспорта.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рестораны Крыма на новогодние корпоративы нагрянет налоговая
Елочные базары в Судаке: Места продаж стандартные, деревья привозные
Убийца феодосийской семьи хотел, чтобы его пожалел Верховный суд РФ
Разметку на улице Невского в Симферополе подрядчик исправит за свой счет
Москвичи купили феодосийскую нефтебазу за 651 миллион рублей
Троллейбусы поедут по улице Невского в Симферополе на новогодние каникулы
Нараев и Волченко остались на своих постах
Спецназ ФСБ задержал в Керчи троих приставов-взяточников
Проезд в междугородних автобусах Крыма подорожает со следующего года
Могли поджечь: В Ялте ночью сгорел автомобиль
Налоговики Крыма взыскали 40 миллионов рублей с украинских собственников недвижимости
Охотился на зайца, а застрелил друга: Поход за дичью закончился для крымчан в больнице
В центре Симферополя дорожники установили знак вверх ногами
В следующем году в Крыму изменятся цена на газ
Налоговики не будут публиковать данные о долгах чиновников
В бывшей военной части на востоке Крыма нашли две осколочные бомбы
«Сидит, как курица в сарае!»: Крымчан возмутило поведение девушки с сигаретой
Стало известно, кто возглавит новый комитет молодежной политики Крыма