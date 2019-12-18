Разметку на улице Невского в Симферополе подрядчик исправит за свой счет

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-18T16:18:25+03:00

Работы на центральной улице города комиссия еще не приняла

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Разметку на улице Александра Невского в Симферополе подрядчик исправит за свой счет, рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации столицы.

- Подрядчик неправильно нанес разметку на улице Невского, сейчас со всей этой ситуацией разбираются. Эти работы никто не принял, и он будет устранять все свои ошибки в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее КП-Крым писала, что троллейбусы по улице Невского запустят не раньше, чем через две недели, когда подрядчик завершит все работы по установки контактной сети для транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU