Москвичи купили феодосийскую нефтебазу за 651 миллион рублей
Торги выиграла московская компания «Фирма Гунас»
Фото: Архив "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Московская компания «Фирма Гунас» выиграла торги, на которых за 651 миллион рублей купила АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии.
Во время аукциона, 12 декабря, фирма предложила наибольшую цену лота №1 в размере 651 224 960 рублей, говорится в тексте протокола торгов.
Компания АО «Фирма Гунас» зарегистрирована в Москве более полугода назад с уставным капиталом 35 тысяч рублей. Учредителем является – Юлия Климентьева, а генеральным директором – Валентин Дорош.
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ИСТОЧНИК KP.RU