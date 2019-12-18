Москвичи купили феодосийскую нефтебазу за 651 миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-18T16:16:54+03:00

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Московская компания «Фирма Гунас» выиграла торги, на которых за 651 миллион рублей купила АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии.

Во время аукциона, 12 декабря, фирма предложила наибольшую цену лота №1 в размере 651 224 960 рублей, говорится в тексте протокола торгов.

Компания АО «Фирма Гунас» зарегистрирована в Москве более полугода назад с уставным капиталом 35 тысяч рублей. Учредителем является – Юлия Климентьева, а генеральным директором – Валентин Дорош.

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ИСТОЧНИК KP.RU