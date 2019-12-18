2019-12-18T16:53:53+03:00
Происшествия

Убийца феодосийской семьи хотел, чтобы его пожалел Верховный суд РФ

Он подал апелляцию, чтобы ему сократили срок, но решение оставили без изменений
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Иван ВИСЛОВ
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Павел С., который в феврале 2018 года жестоко расправился с семьей Ларьковых из под Феодосии, попытался оспорить приговор Верховного суда Республики Крым о пожизненном заключении.

Однако Верховный суд России оставил решение предыдущей инстанции без изменений, пишет Forpost ,ссылаясь на официальный сайт суда.

Семья Ларьковых пропала 23 февраля 2018 года, когда рано утром выехала на своем авто из поселка Орджоникидзе.

По подозрению в убийстве задержали жителя Керчи Павла С., который работал инженером в местной колонии поселении. Он написал явку с повинной и показал следователям, где утопил автомобиль с телами Ларьковых.

Из его показаний стало ясно, что керчанин под предлогом покупки машины, поехал вместе с семьей к морю. Он стал угрожать Ларькову-старшему пистолетом, который взял в оружейной комнате тюрьмы, и требовать денег. Завязалась драка и Павел С. выстрелил несколько раз в мужчину, а потом застрелил его супругу и 4-летнюю дочь.

Верховый суд Республики Крым признал его виновным в целом ряде преступлений и приговорил к пожизненному сроку и выплате компенсаций родным погибшим и ведомству, где Павел С. работал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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