2019-12-18T17:01:29+03:00
Общество

Елочные базары в Судаке: Места продаж стандартные, деревья привозные

В среднем за одну елку придется отдать 600 рублей
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Судаке будет работать четыре елочных базара. Продажа новогодних елок открыта с 9 декабря и завершится к Рождеству.

Торговые точки работают с 8 утра до 8 вечера, сообщает пресс-служба администрации города.

Купить главный новогодний атрибут можно будет по улице Ленина напротив домов 35 и 61, а также в районе автопарковки по улице Маяковского.

Еще один елочный базар развернется на площади Молодежной возле городской администрации.

В основном, деревья в Судак везут из Пензы. Стоимость сосен в этом году не будет отличаться от цен прошлогодних . По словам продавцов, минимальная стоимость - 500 рублей за метр. Средняя цена новогоднего дерева составит 600-700 рублей за штуку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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