В рестораны Крыма на новогодние корпоративы нагрянет налоговая

СЕГОДНЯ 17:12 2019-12-18T17:12:33+03:00

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С 20 декабря и до середины января сотрудники налоговой службы усилят контроль над заведениями общепита Крыма, где будут проводится новогодние корпоративы.

- Сейчас в Симферополе нет общепитов, где после 20 декабря есть свободные места. Это большой соблазн для данной категории предприятий. Будем делать рейды в усиленном режиме, - рассказал глава ведомства Роман Наздрачев.

Глава крымского ФНС попросил владельцев заведений, где жители полуострова будут отмечать праздники, проводить все наличные деньги через кассовые аппараты.

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ИСТОЧНИК KP.RU