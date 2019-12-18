Благодаря Крыму вина России будут продавать на вокзалах и в аэропортах
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон «О виноградарстве и виноделии в России», который предоставляет отечественным производителям вина широкий спектр налоговых преференций.
Теперь российское вино будет продаваться на вокзалах и в аэропортах.
Как считает депутат Государственной Думы от Крыма Константин Бахарев, новый закон стимулирует развитие винной отрасли в России, привлечет в нее инвестиции и сделает конкурентной на международном рынке.
- Чтобы защитить потребителей мы вводим понятие «вино России». Таким может считаться только тот продукт, который сделан из отечественного винограда, - подчеркнул парламентарий.
В новом законе предусмотрен широкий спектр льгот для виноградарей и виноделов России. От налоговых, до компенсации средств, потраченных на производство продукции.
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ИСТОЧНИК KP.RU