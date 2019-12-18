Благодаря Крыму вина России будут продавать на вокзалах и в аэропортах

СЕГОДНЯ 17:46 2019-12-18T17:46:03+03:00

Госдума одобрила законопроект о виноделии в третьем чтении

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Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон «О виноградарстве и виноделии в России», который предоставляет отечественным производителям вина широкий спектр налоговых преференций.

Теперь российское вино будет продаваться на вокзалах и в аэропортах.

Как считает депутат Государственной Думы от Крыма Константин Бахарев, новый закон стимулирует развитие винной отрасли в России, привлечет в нее инвестиции и сделает конкурентной на международном рынке.

- Чтобы защитить потребителей мы вводим понятие «вино России». Таким может считаться только тот продукт, который сделан из отечественного винограда, - подчеркнул парламентарий.

В новом законе предусмотрен широкий спектр льгот для виноградарей и виноделов России. От налоговых, до компенсации средств, потраченных на производство продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU