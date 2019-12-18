2019-12-18T19:10:19+03:00
Общество

Карнавальное шествие и дискотека: Как в Алупке отметят Новый год 2020

Праздник для жителей и гостей города начнется ровно в полдень
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Алупке 27 декабря в 12.00 откроются четыре тематические фотозоны, в том числе на территории Воронцовского дворца. С 13.00 по 15.00 в музейном комплексе дворца пройдут конкурсы.

Кроме того, с 15.00 и до 18.00 , любой желающий сможет воспользоваться новогодней почтой и отправить своим близким подарок.

Представление у дворцовой елки в северном парадном дворе начинается в 15.00, а через полчаса от новогоднего дерева стартует карнавальное шествие до центральной площади Алупки.

Там в 16.00 начнется концерт, на котором горожан поздравит с наступающим праздником Дед Мороз, а после начнется дискотека для всех желающих.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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