Карнавальное шествие и дискотека: Как в Алупке отметят Новый год 2020
В Алупке 27 декабря в 12.00 откроются четыре тематические фотозоны, в том числе на территории Воронцовского дворца. С 13.00 по 15.00 в музейном комплексе дворца пройдут конкурсы.
Кроме того, с 15.00 и до 18.00 , любой желающий сможет воспользоваться новогодней почтой и отправить своим близким подарок.
Представление у дворцовой елки в северном парадном дворе начинается в 15.00, а через полчаса от новогоднего дерева стартует карнавальное шествие до центральной площади Алупки.
Там в 16.00 начнется концерт, на котором горожан поздравит с наступающим праздником Дед Мороз, а после начнется дискотека для всех желающих.
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ИСТОЧНИК KP.RU