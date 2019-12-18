Ветеранам ВОВ в Крыму выплатят по 50 тысяч рублей к 9 мая
В Крыму ветеранам Великой Отечественной войны увеличат разовую выплату к 9 мая, с 15 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщила вице-премьер Совмина Елена Романовская.
Как передает пресс-служба главы Крыма, по тысяче рублей предложили выплатить ко Дню Победы и «детям войны».
Также Сергей Аксенов призвал привести в порядок мемориалы и памятные места в Крыму.
- Памятники должны быть в надлежащем состоянии - это один из критериев деятельности администрации. Это элементарные вещи, - сказал глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU