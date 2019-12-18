Ветеранам ВОВ в Крыму выплатят по 50 тысяч рублей к 9 мая

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-18T19:02:23+03:00

К Дню Победы также приведут в порядок все памятники и мемориалы

Изменить размер текста: A A

В Крыму ветеранам Великой Отечественной войны увеличат разовую выплату к 9 мая, с 15 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщила вице-премьер Совмина Елена Романовская.

Как передает пресс-служба главы Крыма, по тысяче рублей предложили выплатить ко Дню Победы и «детям войны».

Также Сергей Аксенов призвал привести в порядок мемориалы и памятные места в Крыму.

- Памятники должны быть в надлежащем состоянии - это один из критериев деятельности администрации. Это элементарные вещи, - сказал глава региона.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU