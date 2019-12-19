Погода в Крыму на 19 декабря: тепло и без осадков

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-19T08:26:20+03:00

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В Крыму все еще тепло. В четверг, 19 декабря, по прогнозам синоптиков ни дождя, ни снега на полуострове не будет.

В среднем по региону воздух прогреется до +2…+7 ночью и до +11…+16 днем, говорится на сайте крымского гидрометцентра.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер умеренный юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +13…+15. Ночью и утром туман накроет Севастополь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 5-10 м/с, умеренный. Ночью воздух прогреется до +9…+11°, днем до +13…+15°.

На Южном береге Крыма сегодня переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, без порывов. Температура воздуха ночью +8…+10; днем +12…+14.

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ИСТОЧНИК KP.RU