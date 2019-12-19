2019-12-19T08:52:47+03:00
Общество

В Ленинском районе дотла сгорел автомобиль

Причиной пожара могло стать короткое замыкание
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МЧС по Республике КрымФото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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В Крыму сгорела еще одна машина, на этот раз в селе Чистополье Ленинского района.

По информации пресс-службы МЧС по Крыму, на момент возгорания в автомобиле были молодые люди, которые пытались своими сила потушить пожар, а когда поняли, что у них не получается – вызвали пожарных.

Полчаса понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы справиться с огнем. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

- Пострадавших в пожаре, к счастью, нет. Автомобиль практически полностью уничтожен огнем, - пишет пресс-служба.

Как ранее писала КП-Крым, в Ялте ночью сгорела машина, МЧС не исключает, что это мог быть поджог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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