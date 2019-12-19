Крымские пограничники задержали выходца из Средней Азии

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-19T09:16:01+03:00

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На крымской границе задержали 31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, которого подозревают в совершении ряда преступлений. Правоохранители считают, что мужчина имеет отношение к производству, перевозке или сбыту товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, а в изготовление, сбыт поддельных акцизных марок или специальных марок.

- Уроженец одной из стран СНГ объявлен в федеральный розыск, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Крымские пограничники задержанного в пункте пропуска «Армянск» передали в руки сотрудников МВД, которые и будут решать, что с ним делать.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU