Крымчанина будут судить за контрабанду стероидов из Украины

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-19T09:49:47+03:00

Вез с собой 600 таблеток, но их нашла собака

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Против 40-летнего крымчанина возбудили уголовное дело за контрабанду стероидов из Украины.

Мужчины пытался провезти таблетки через пункт пропуска «Джанкой», передает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму.

В ходе осмотра вещей контрабандиста служебная собака нашла 600 таблеток стероидов «Станозолол». Экспертиза подтвердила, что этот препарат ограничен к обороту в России.

Сейчас против него возбудили уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ, и ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU