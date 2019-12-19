Крымчанина будут судить за контрабанду стероидов из Украины
Против 40-летнего крымчанина возбудили уголовное дело за контрабанду стероидов из Украины.
Мужчины пытался провезти таблетки через пункт пропуска «Джанкой», передает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму.
В ходе осмотра вещей контрабандиста служебная собака нашла 600 таблеток стероидов «Станозолол». Экспертиза подтвердила, что этот препарат ограничен к обороту в России.
Сейчас против него возбудили уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ, и ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU