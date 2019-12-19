Проезд по мосту на Гагарина в Симферополе откроют в течение недели
Глава Крыма Сереге Аксенов поручил в течение недели открыть проезд по мосту на улице Гагарина в Симферополе.
- Проехать в Симферополе по городу невозможно, вы сами видите, что происходит. Это связано, в том числе с ремонтными работами на некоторых улицах, однако необходимо организовать движение. Иначе город к Новому году встанет, – приводит слова Аксенова пресс-служба главы Крыма.
По словам председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка, техническое обследование моста было сделано некорректно.
Кроме того, власти доработаю вопросы организации движения транспорта в Симферополе.
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ИСТОЧНИК KP.RU