Проезд по мосту на Гагарина в Симферополе откроют в течение недели

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-19T10:56:47+03:00

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Глава Крыма Сереге Аксенов поручил в течение недели открыть проезд по мосту на улице Гагарина в Симферополе.

- Проехать в Симферополе по городу невозможно, вы сами видите, что происходит. Это связано, в том числе с ремонтными работами на некоторых улицах, однако необходимо организовать движение. Иначе город к Новому году встанет, – приводит слова Аксенова пресс-служба главы Крыма.

По словам председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка, техническое обследование моста было сделано некорректно.

Кроме того, власти доработаю вопросы организации движения транспорта в Симферополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU