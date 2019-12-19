Ярмарка и концерт: Как в Симферополе отметят День святого Николая

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-19T11:50:21+03:00

Праздник для горожан начнется ровно в полдень

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В Симферополе День святителя Николая Чудотворца начнут отмечать в 12.00 на площади имени Ленина, где начнется благотворительная выставка-ярмарка и концерт, передает пресс-службе администрации крымской столицы.

В 16.00 маленьким горожанам покажут анимационную программу «Время волшебства», выступят и лучшие творческие коллективы крымской столицы, а также пройдет театрализованное представление с участием Святого Николая и Деда Мороза.

На центральной площади в 17.00 откроют главную елку города. В этот вечер для горожан начнет работать Почта Деда Мороза, праздничное настроение подарит шоу-группа «Мьюзик-Экс», а для любителей эффектных фотоснимков откроется фото-зона.

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ИСТОЧНИК KP.RU