2019-12-19T11:50:21+03:00
Общество

Ярмарка и концерт: Как в Симферополе отметят День святого Николая

Праздник для горожан начнется ровно в полдень
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации СимферополяФото: Пресс-служба администрации Симферополя
Изменить размер текста:

В Симферополе День святителя Николая Чудотворца начнут отмечать в 12.00 на площади имени Ленина, где начнется благотворительная выставка-ярмарка и концерт, передает пресс-службе администрации крымской столицы.

В 16.00 маленьким горожанам покажут анимационную программу «Время волшебства», выступят и лучшие творческие коллективы крымской столицы, а также пройдет театрализованное представление с участием Святого Николая и Деда Мороза.

На центральной площади в 17.00 откроют главную елку города. В этот вечер для горожан начнет работать Почта Деда Мороза, праздничное настроение подарит шоу-группа «Мьюзик-Экс», а для любителей эффектных фотоснимков откроется фото-зона.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24