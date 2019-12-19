Крымские студенты стали победителями Всероссийского инженерного конкурса

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-19T12:02:22+03:00

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В Крымском федеральном университете состоялся финал «ВИК - 2019». Победителями стали 17 вузов России в 21 номинации. Среди лучших - проекты в сфере экологии, сельского хозяйства, транспорта, аэронавигации и безопасности.

Студенты Крымского федерального университета стали лидерами в трех номинациях. Ребята защитили свои проекты по направлениям «Физико-технические науки и технологии», «Информационная безопасность» и «Архитектура».

- На мой взгляд, мероприятие удалось. Самое главное – это правильные коммуникации, правильно построенная образовательная программа. Ребята – это действительно элита будущей инженерии Российской Федерации. Страна может на них надеяться, – подчеркнул и. о. ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

Фото: пресс-служба КФУ

Кроме того, Томский политехнический университет одержал победу в двух номинациях. Также первые места заняли студенты из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Архангельска, Рязани, Владимира, Иваново, Екатеринбурга, Севастополя, Смоленска, Иркутска, Кирова, Пензы и Уфы. Победители конкурса получили в подарок современное компьютерное оборудование и другие призы.

- Я очень надеюсь, что ребята, поучаствовав в этом конкурсе, не оставят это направление деятельности и по окончании университетов найдут себя в реальном производстве, – отметила директор Департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ Ольга Чернышева.

ИСТОЧНИК KP.RU