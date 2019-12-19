2019-12-19T12:43:08+03:00
Общество

Под покровом ночи в Симферополе строят незаконный офисный центр

Горадминистрация подала иск о запрете строительства
Анна КИРИЕНКО
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Незаконное строительство не сбавляет темпНезаконное строительство не сбавляет темпФото: Анна КИРИЕНКО
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В Симферополе продолжается строительство незаконной многоэтажки на пересечении улиц Репина и Троллейбусной. Основные работы на объекте проводятся ночью.

Стройка с двух сторон граничит с детским садом «Чайка». Раньше на участке располагался частный дом, теперь на всю его площадь возводится многоэтажное здание.

- 16 декабря администрация подала иск о приостановке работ на этом объекте, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь городской администрации Андрей Черниченко. - Других рычагов влияния у нас нет. Если суд примет иск, тогда служба приставов наложит запрет на строительство.

Проезжая часть улицы Троллейбусная заставлена строительной техникой. Идет заливка бетоном очередного этажа. Под строительным забором находятся прогулочные навесы и площадки детского сада.

Проезжаячасть улицы Троллейбусная заставлена бетономешалками и бетононасосом. Фото: ЧКХ/facebook

Проезжаячасть улицы Троллейбусная заставлена бетономешалками и бетононасосом. Фото: ЧКХ/facebook

Напомним, строительство идет на земельном участке с разрешенным видом использования под индивидуальную жилую застройку, не выше трех этажей. В Госкомпегистр отправлены материалы, что дальнейшая регистрация объекта невозможна до приведения его в надлежащее состояние.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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