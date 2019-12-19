2019-12-19T13:03:19+03:00
Политика

Аксенов уволил министра топлива и энергетики Крыма

Вадим Белик занимал должность два года
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Минэнергии КрымаФото: Пресс-служба Минэнергии Крыма
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Глава Крыма Сергей Аксеном подписал указ об увольнении с должности министра топлива и энергетики Вадима Белика.

- Прекратить полномочия Белика Вадима Даниловича и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра топлива и энергетики Республики Крым в связи с истечением срока полномочий, - говорится в тексте документа, который опубликовали на портале правительства.

Белик занимал пост главы Минэнергетики Крыма с июля 2017 года, а до этого два года был первым заместителем министра этого ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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