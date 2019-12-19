Житель Крыма пожаловался на полицейских, забравших у него коноплю и деньги

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-19T14:11:42+03:00

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В июле этого года к жителю Нижнегорского района пришли четверо полицейских, которые нашли в его теплице восемь кустов конопли. Ботанику-любителю предложили компромисс - он платит 150 тысяч рублей, а полицейские закрывают глаза на незаконное хобби. Мужчина согласился.

Как выяснила КП-Крым, через день гости вернулись, только теперь втроем. Забыв о предыдущих договоренностях они забрали у крымчанина четыре куста конопли и унесли их в неизвестном направлении.

Спустя несколько недель к любителю травки снова пришли стражи закона, но на сей раз другие. Трое полицейских отобрали у мужчины еще два куста и составили на него протокол, который направили в суд.

Оставшись при двух кустах запрещенного растения, но не выдержав несправедливости, мужчина написал заявление в полицию, в котором описал всю эту странную историю и даже предоставил видео, которое снимал во время первого осмотра полицейскими теплицы.

Материалы проверки по четырем статьям уголовного кодекса переданы в Следком по Крыму и Севастополю. Там сегодня решают, стоит ли возбуждать уголовное дело и против кого.

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ИСТОЧНИК KP.RU