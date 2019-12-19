Новогодние троллейбусы будут кататься по Симферополю, Ялте и Алуште

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-19T14:31:26+03:00

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Новогодние троллейбусы будут курсировать по Симферополю, Ялте и Алуште с 27 декабря, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

- Это добрая традиция, которую нельзя отменять. Троллейбусы украсят мишурой и гирляндами, а в салоне возле наряженной елки пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка с подарками и сувенирами, - рассказала зампредседателя Совмина Крыма Юлия Жукова.

В Симферополе новогодний троллейбус выйдет на маршрут № 10 «Арбатская – Заводское».

В Ялте на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».

В Алуште троллейбус будет курсировать по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок».

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ИСТОЧНИК KP.RU