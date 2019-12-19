Новогодние троллейбусы будут кататься по Симферополю, Ялте и Алуште
Новогодние троллейбусы будут курсировать по Симферополю, Ялте и Алуште с 27 декабря, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.
- Это добрая традиция, которую нельзя отменять. Троллейбусы украсят мишурой и гирляндами, а в салоне возле наряженной елки пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка с подарками и сувенирами, - рассказала зампредседателя Совмина Крыма Юлия Жукова.
В Симферополе новогодний троллейбус выйдет на маршрут № 10 «Арбатская – Заводское».
В Ялте на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».
В Алуште троллейбус будет курсировать по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок».
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU