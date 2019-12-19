Аксенов запретил рубить крымскую сосну ради праздничного настроения

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-19T14:56:00+03:00

Растение исключили из Красной книги в 2019 году

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Глава Крыма Сергей Аксенов запретил вырубку крымской сосны с 18 декабря.

- Решение принято, в том числе в связи с обращениями граждан, которые указывают на факты незаконной вырубки и реализации лесопродукции, - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По словам главы региона, в преддверии праздников правоохранительные органы и учреждения Минэкологии Крыма усиливают контроль в сфере экологии.

Ранее КП-Крым писала, что в поселке Аэрофлотский под Симферополем планируют восстановить посадки сосен с помощью предпринимателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU