Аксенов запретил рубить крымскую сосну ради праздничного настроения
Глава Крыма Сергей Аксенов запретил вырубку крымской сосны с 18 декабря.
- Решение принято, в том числе в связи с обращениями граждан, которые указывают на факты незаконной вырубки и реализации лесопродукции, - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По словам главы региона, в преддверии праздников правоохранительные органы и учреждения Минэкологии Крыма усиливают контроль в сфере экологии.
Ранее КП-Крым писала, что в поселке Аэрофлотский под Симферополем планируют восстановить посадки сосен с помощью предпринимателя.
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ИСТОЧНИК KP.RU