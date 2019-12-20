Погода в Крыму на 20 декабря: тепло и пасмурно
В Крыму зимой и не пахнет. В пятницу, 20 декабря, синоптики прогнозируют пасмурную погоду при теплом юго-восточном ветре и температурными показателями, характерными для середины осени.
Ночью и утром возможен туман, воздух прогреется до +1…+6, а днем температура повыситься до +7…+13 градусов, указано на сайте крымского гидрометцентра.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +13…+15.
Севастополь также с переменной облачностью и без осадков. Ветер будет менять направление с восточного 5-10 м/с ночью на южный 7-12 м/с днем. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +10…+12.
На Южном берегу Крыма сегодня переменная облачность. Без существенных осадков, туман. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем воздух прогреется до +10…+12.
Холоднее всего в Керчи. Здесь облачно, без осадков. Северо-восточный ветер 2-7 м/с ночью сменяется восточным и юго-восточным 5- 10 м/с направлением днем. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +5…+7.
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ИСТОЧНИК KP.RU