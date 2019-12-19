Как Алеха стал Али: в Судаке снимают фильм о казаке, который стал янычаром

СЕГОДНЯ 18:25 2019-12-19T18:25:40+03:00

Герой картины попал в плен, когда выполнял последнюю волю своего отца

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В музее «Судакская крепость» полным ходом идут съемки телепроекта для Первого канала - «Русский раб», события которого происходят во времена правления Бориса Годунова - в конце XVI - начале XVII века.

Крепость выбрали для съемок не случайно, сообщает пресс-служба музея. В то время Крым был частью Османской империи, и крепость являлась звеном в системе турецких укреплений на побережье полуострова.

В основе сюжета история казака Алехи, которому умирающий отец завещал поклониться Деве Марии. Наш парень отправился к указанному месту через земли османов, где попал в плен и стал янычаром Али.

Только никакие стены и кандалы не смогут удержать вольного казака. Он не теряет надежды исполнить волю отца и вернуться домой.

Съемки картины начались в августе в Турции, а потом переместились в зимний Крым. Главную роль исполнит Илья Малаков, который до этого играл Евпатия Коловрата в фильме «Легенда о Коловрате». Режиссер картины - Иван Шурховецкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU