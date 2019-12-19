После слов Путина Аксенов отчитался о состоянии дел в крымской медицине
На пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистка из Крыма спросила у главы государства, возможно ли лечить российских детей без каких-либо условий и льгот.
Путин отметил, что в РФ здравоохранение бесплатное, но сегодня идет речь о необходимости реформ в первичном звене здравоохранения. Он также отметил, что в России существенно снизилась детская смертность.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о развитии медицины в республике.
- В Крыму с каждым годом растет количество пациентов, бесплатно получающих высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе детей. В 2019 году таких пациентов уже 15 тысяч, их число в сравнении с прошлым годом выросло более чем на 20%.
Аксенов добавил, что в этом году для республиканской детской больницы и 25 детских поликлиник поставили новое оборудование, а к концу 2024 года их ждет капитальный ремонт, на который выделено 1,3 миллиарда рублей.
Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия
Как ранее сообщала КП-Крым, сроки сдачи медицинского центра имени Семашко под Симферополем перенесли с конца этого года, на июль следующего.
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ИСТОЧНИК KP.RU