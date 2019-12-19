В Симферополе прошел финал конкурса «Учитель года»
В симферопольской школе №7 имени Мокроусова состоялось награждение победителей и лауреатов этапа конкурса «Учитель года России - 2020», пишет Крымское информационное агентство.
Победительницей стала Коваленко Екатерина - учительница начальных классов общеобразовательной школы №2. Дальше ее ждёт республиканский этап конкурса.
Всего в финале конкурса участвовали 15 педагогов. Они показали свои знания в области организации учебного процесса, методологическую и проектную компетентность.
На протяжении месяца участники конкурса представляли свои методические наработки, проводили конкурсные уроки, классные часы и мастер-классы для педагогов.
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ИСТОЧНИК KP.RU