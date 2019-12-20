За год возле Крыма вылавливают по 250 воздушных разведчиков

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-20T09:36:26+03:00

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Ежегодно в воздушном пространстве у берегов Крыма вылавливают по 250 беспилотников. Не прошенных гостей вежливо провожают дежурные экипажи истребительной авиации.

- Да, действительно, с марта 2014 года – после воссоединения Крыма с Россией – разведывательная деятельность у наших южных границ постоянно наращивается, - отметил в интервью «Красной звезде» командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Гостев. - Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов в этом регионе за год составляет порядка 250 воздушных целей.

Дежурными силами ПВО фиксируются полеты американских самолетов-разведчиков ЕР-ЗЕ (Ариес) и Р-8А (Посейдон) и стратегических разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-4В (Глобал Хоук).

С целью недопущения пересечения Государственной границы России в воздушном пространстве после определения и классификации воздушных целей решением командующего 4-й армии ВВС и ПВО с аэродромов Южного военного округа в воздух на перехват поднимаются дежурные экипажи истребительной авиации.

В течение года подразделениями ПВО обнаружены и устойчиво проведены более 78 тысяч воздушных объектов. Дежурные истребители поднимались в воздух и осуществляли «перехват» самолетов-разведчиков стран НАТО у южных границ РФ более 70 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU