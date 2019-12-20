2019-12-20T11:05:13+03:00
Общество

В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

Указ подписал глава Республики Крым
Галина КОВАЛЕНКО
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У нового министра есть большой опыт работы в сфере энергетикиУ нового министра есть большой опыт работы в сфере энергетикиФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В регионе появился новый министра топлива и энергетики.

- Министром топлива и энергетики Республики Крым назначен Евгений Александрович Рукавишников, - сообщил Сергей Аксенов, глава РК.

Руководитель региона отметил, что ожидает от новоиспеченного высокопоставленного чиновника эффективной работы, в том числе и планомерного решения проблемы незаконных технических присоединений к газовым и электрическим сетям.

Евгений Рукавишников, по мнению Аксенова, должен обратить особое внимание и на доступность ресурсоснабжающих организаций для диалога с простыми гражданами.

Новому министру в работе должен помочь большой опыт работы в сфере энергетики, который у него имеется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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