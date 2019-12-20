В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики
В регионе появился новый министра топлива и энергетики.
- Министром топлива и энергетики Республики Крым назначен Евгений Александрович Рукавишников, - сообщил Сергей Аксенов, глава РК.
Руководитель региона отметил, что ожидает от новоиспеченного высокопоставленного чиновника эффективной работы, в том числе и планомерного решения проблемы незаконных технических присоединений к газовым и электрическим сетям.
Евгений Рукавишников, по мнению Аксенова, должен обратить особое внимание и на доступность ресурсоснабжающих организаций для диалога с простыми гражданами.
Новому министру в работе должен помочь большой опыт работы в сфере энергетики, который у него имеется.
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ИСТОЧНИК KP.RU