«Русское Единство» подвела итоги своей работы за десять лет

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-20T10:26:13+03:00

Активисты организации собрались за круглым столом, чтобы рассказать о планах на будущее

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В День святителя Николая Чудотворца, 10 лет назад, на площади имени Ленина в Симферополе тысячи крымчан собрались на Всекрымский сход граждан. Тогда было поддержано объединение русских организаций Крыма в единое общественное движение "Русское единство", которое вскоре превратилось в политическую партию, а в ноябре 2014 в общественную организацию.

Именно активисты партии, объединенные стремлением к единству с Россией, стали одной из главных движущих сил Крымской весны.

Лидер "Русского единства" Сергей Аксенов взял на себя ответственность за судьбу Крыма, возглавив правительство республики в 2014 году.

Вчера участники организации собрались за круглым столом, чтобы вспомнить былое и обсудить планы на будущее.

- Мы живая организация, которая реагирует на изменяющийся мир, занимаемся только тем, что считаем важным в настоящий момент. Главная цель, ради которой в свое время объединились все русские силы Крыма, была достигнута. Сегодня - это гуманитарные цели. Что будет дальше - мы не знаем, жизнь меняется, время покажет, - заявила глава организации Елена Аксенова.

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ИСТОЧНИК KP.RU