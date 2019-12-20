Не успел даже посигналить: Поезд сбил насмерть пенсионерку в Евпатории

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-20T11:19:55+03:00

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В Евпатории поезд насмерть сбил 60-летнюю женщину. По словам машиниста тепловоза, он ехал сквозь туман, как вдруг увидел пожилую женщину, которая, наплевав на собственную безопасность, переходила через железную дорогу.

Мужчина даже не успел подать сигнал и сразу начал тормозить.

Трагедии избежать не удалось, от сильного удара пенсионерка умерла на месте, сообщает пресс-служба крымского управления МВД на транспорте.

Стоит отметить, что поезд может разогнаться до 180 километров в час, а для того, чтобы остановиться, ему надо от 700 метров до полутора километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU