2019-12-20T11:19:55+03:00
Происшествия

Не успел даже посигналить: Поезд сбил насмерть пенсионерку в Евпатории

Трагедия случилась из-за сильного тумана
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Евпатории поезд насмерть сбил 60-летнюю женщину. По словам машиниста тепловоза, он ехал сквозь туман, как вдруг увидел пожилую женщину, которая, наплевав на собственную безопасность, переходила через железную дорогу.

Мужчина даже не успел подать сигнал и сразу начал тормозить.

Трагедии избежать не удалось, от сильного удара пенсионерка умерла на месте, сообщает пресс-служба крымского управления МВД на транспорте.

Стоит отметить, что поезд может разогнаться до 180 километров в час, а для того, чтобы остановиться, ему надо от 700 метров до полутора километров.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известным подробности несостоявшегося "теракта" в керченской школе
Крым занял 5 место в Национальном туристическом рейтинге-2019
Минтранс России просит суда не заходить в акваторию Крымского моста
Полицейские задержали в Крыму торговца раритетным оружием
Туман задерживает 9 рейсов в аэропорту Симферополя
На автостанции в Симферополе снесут торговые ларьки, которые мешают людям
В Севастополе затонувшую с доком подлодку буксируют на утилизацию
Не успел даже посигналить: Поезд сбил насмерть пенсионерку в Евпатории
«Русское Единство» подвела итоги своей работы за десять лет
В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики
За год возле Крыма вылавливают по 250 воздушных разведчиков
Погода в Крыму на 20 декабря: тепло и пасмурно
В 250 миллионов рублей обошелся москвичам Симферопольский винзавод
В Симферополе прошел финал конкурса «Учитель года»
После слов Путина Аксенов отчитался о состоянии дел в крымской медицине
В Джанкое мужчина сбил насмерть девочку на переходе и сбежал