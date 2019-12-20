2019-12-20T12:18:43+03:00
Общество

На автостанции в Симферополе снесут торговые ларьки, которые мешают людям

Объекты начнут убирать с 1 января
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба правительства КрымаФото: Пресс-служба правительства Крыма
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На автостанции «Курортная» в Симферополе снесут ларьки, которые загораживают проход людям, сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

- Необходимо все привести в порядок и убрать ларьки, которые мешают проходу пассажиров. Это важно сделать, поскольку пассажиропоток скоро сильно увеличится, - рассказал председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, администрации города поручено разобраться со схемой этих ларьков, и уже с 1 января принять меры. Это же касается и территории возле троллейбусной станции.

Гоцанюк заверил, что железнодорожный вокзал Симферополя полностью готов принять первых пассажиров, которые приедут поездом на полуостров по Крымскому мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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