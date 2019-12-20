2019-12-20T12:22:11+03:00
Происшествия

В Севастополе затонувшую с доком подлодку буксируют на утилизацию

«Горьковский комсомолец» разрежут на металлолом в Инкермане
Галина КОВАЛЕНКО
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Подлодку ждет утилизация.Подлодку ждет утилизация.Фото: Юрий ЮГАНСОН
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В Севастополе из бухты Южная начали буксировку субмарины.

- Подводную лодку, которая в эти выходные затонула на пару с плавающим доком, начали буксирами в Инкерман, где есть площадка для разделки столь масштабных объектов, - рассказал КП-Крым Василий Лазарев, житель Севастополя.

КП-Крым стало также известно, что для транспортировки подлодки «Горьковский комсомолец» используют понтоны.

Субмарина затонула в Южной бухте 15 декабря. Подлодка ушла под воду вместе с плавучим доком, на котором она находилась. Дизельная подводная лодка Б-380 всплыла на поверхность и ее удалось пришвартовать к причалу и сейчас буксируют на утилизацию. Общественники считают, что из подлодки нужно сделать плавучий музей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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